El jugador de Tigres que se postula para jugar en Monterrey

"La verdad quiero jugar, aquí va a ser difícil no jugar . Si no tengo los minutos para esperar a jugar mucho voy a regresar a Europa", manifestó.

Cabe recordar que en noviembre del 2018, el francés declaró a France Football que Ricardo Ferretti, estratega felino, "Es un entrenador con métodos anticuados. No podría entrenar en Europa. Respeto mucho a ese señor pero no me veo trabajando de nuevo con él, es imposible". Incluso, a su salida del estadio Universitario, este martes, señaló que no tuvo contacto con el técnico.