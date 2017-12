El ‘Gullit’ Peña no descarta volver a la Liga MX

Carlos ‘Gullit’ Peña ha visto reducidos sus minutos en la cancha desde la llegada del nuevo entrenador del Rangers, Graeme Murty, aún tiene contrato con el equipo escocés, pero no descarta la posibilidad de salir de la institución para volver a México.



“Estoy concentrado con el Rangers, espero cumplir los tres años que tengo de contrato y luego veremos a ver lo que pasa. No tengo ningún problema si regreso a México, mientras esté contento con mi familia. En cualquier equipo que he estado, mi mentalidad va a ser triunfar, hacer bien las cosas y dejar una historia. Eso es lo que pasa por mi cabeza. Pero no descarto tener una opción B de volver a México, no pasaría nada”, declaró el jugador a Marca Claro.



Los rumores de que Carlos Peña puede volver al fútbol mexicano se han incrementado a raíz de la llegada del Pedro Caixinha al Cruz Azul, técnico que fue el que le tuvo la confianza para ir al viejo continente con el Rangers y en el que ninguno de los dos logró triunfar.