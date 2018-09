El Clásico Nacional quedó en medio del debate por la seguridad en el fútbol

Los dos clubes más populares de México se medirán siete días después de la riña entre hinchas de Tigres y Rayados previa al Clásico regio, que dejó a una persona debatiéndose entre la vida y la muerte e imágenes de odio entre la que, hace no mucho tiempo, era considerada la mejor afición del país.

No es nuevo que haya pleitos con motivo de un partido de fútbol en México, pero los actos de brutalidad ya no se concentran en los alrededores de los estadios, sino en zonas alejadas. El lugar del conflicto se encuentra a cinco millas -en distancia según las vías de comunicación y no en línea recta- del Estadio Universitario, donde se celebró el partido.