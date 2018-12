El anuario | Diciembre, América campeón de Liga MX y ‘Tata’ Martino de MLS, rumbo a México

El lunes 17 de diciembre se realizó en Lyon, el sorteo de la Champions League que dejó los emparejamientos de los octavos de final. Es así como el FC Barcelona vs Olympique de Lyon, Real Madrid vs Ajax, Atlético de Madrid vs Juventus, Schalke 04 vs Manchester City, Manchester United vs PSG, Tottenham vs Borussia Dortmund, Roma vs Porto y Liverpool vs Bayern Múnich, buscarán avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones.