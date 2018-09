Dorados presentó a Maradona como su nuevo DT

El astro argentino fue claro al mencionar que llega a trabajar y no de paseo. Así como que no es la solución del fútbol mexicano y que espera quedarse en ese fútbol durante mucho tiempo.

“Cuanta gente hay acá que hace cosas peores y no sale en ningún diario. Yo vine a trabajar, vine a dejarles mi corazón”, aseguró haciendo referencia a su pasado.

A pregunta explícita sobre porque había elegido a México , no disimuló que tuvo gran influencia de Antonio Mohamed .

“Tengo un amigo llamado Mohamed que cada vez que nos comíamos un asado me contaba historias de Dorados. Tenía casi firmado con los bielorrusos, no llegamos por el tema de los jugadores, lo dejamos para mucho más adelante, porque me pienso quedar mucho tiempo acá”, aseguró