Del ‘Frustrazul’ a La Máquina: Cruz Azul recuperó su dignidad, ahora quiere su grandeza de vuelta

En este Apertura 2018 Cruz Azul recuperó su dignidad, que a nadie le quepa duda de ello, fueron años de ver como el resto se reía de los azules, le faltaban el respeto. Lo intentaron con estrategas, con jugadores, con directivos, pero casi siempre se trabajaba de la misma forma y por ende el resultado siempre era el mismo. Y no porque no fuera líder del campeonato, hubo varios que lo consiguieron, incluso la obtención de la Copa. Hay quienes se quedaron muy cerca de la gloria; Memo Vázquez pudo no solo cambiar el destino de los azules sino el destino propio si hubiera ganado aquella final contra el América.