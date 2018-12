¿Debe la Liga MX imitar a La Liga española e implementar ascenso y descenso triple?

Durante más o menos un mes he estado siguiendo al Real Oviedo de Oswaldo Alanís en la Liga 123, la segunda división española. Sin lugar a dudas, los mejores partidos en términos de calidad han sido contra los equipos descendidos de La Liga la temporada pasada: la derrota 4-0 ante el Dépor de La Coruña y el empate a ceros ante Las Palmas.

En ambos encuentros, las audaces pero arriesgadas tácticas ordenadas por el míster del Oviedo, Juan Antonio Anquela, fueron expuestas por futbolistas astutos con experiencia en la primera española, como el volante ex del Valencia, Fede Cartabia, y el delantero ex Betis, Rubén Castro.

Desde luego que este tipo de sistema no es exclusivo de España.

En la Premier League, el descenso del Stoke City no significó la venta de remate de sus mejores futbolistas para ahorrar costos. Todo lo contrario: algunos, como los ex del Barcelona, Bojan Krkic e Ibrahim Affellay han permanecido en el equipo. Y, aunque el Stoke en estos momentos marcha décimo segundo en la tabla, la perspectiva de una oportunidad razonable de volver a primera implicó que el equipo no fuera desmembrado.