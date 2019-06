Davino respondió con dureza a Boca: "Si hablaron con Maxi, violaron el reglamento de FIFA"

El estratega de los Xeneizes aceptó este miércoles que ha platicado con Meza, "Hablé con él. Está complicado pero nos manifestó sus deseos de venir. Buscamos que nos abran una puerta para poder negociar", indicó, pero sus palabras no le hicieron gracias a Davino, quien dejó en claro que "Lo que leímos que dijo Alfaro, pues eso FIFA no lo permite, no puedes hablar con un jugador si le quedan más de 6 meses de contrato con su institución actual, entonces hay que tener mucho cuidado", aunque no indicó si tomarán acciones al respecto.