Cuauhtémoc ‘simpatiza’ con Cruz Azul pero por Peláez no quisiera verlo campeón

A Cuauhtémoc Blanco le hubiese gustado que Cruz Azul ganara la final si no se enfrentara al América , pero como Ricardo Peláez es directivo de La Máquina, pues, no quisiera verlos festejar el título.

" Si no estuviera este personaje (Peláez) y Cruz Azul no jugara contra el América, por ejemplo, como contra Monterrey o Tigres, me encantaría que Cruz Azul fuera campeón, pero por este personaje no", dijo al Diario RÉCORD.