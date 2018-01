Cuauhtémoc Blanco: “Me hubiera gustado jugar en Cruz Azul”

Cuauhtémoc Blanco es reconocido como uno de los grandes ídolos del América, sin embargo, pudo llegar a ser ídolo del Cruz Azul, ya que el ahora político reveló que estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Cruz Azul pero la operación no se concretó, algo que lamenta.



“Mizrahi me quiso llevar a Cruz Azul. Estaba en Miami, me habló y por nada llego. Me hubiera gustado jugar en Cruz Azul”, dijo Blanco a la cadena Fox Sports.



Isaac Mizrahi fue el técnico de Cruz Azul en el 2006 y parte del 2007, transferencia que se hubiera dado antes de que ‘Temo’ fuera jugador del Chicago Fire de la MLS.