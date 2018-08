Cuando el ‘Piojo’ Herrera dirigía a Rayados y ‘cepilló’ a Oribe Peralta del equipo

Para el Apertura 2006 tuvo que salir de la institución rayada y el ‘Piojo’ Herrera fue lapidario en su diagnóstico: “Aquí no sigue, en la temporada que acabó ya ni siquiera fue promesa. No logró mantenerse en su nivel, al contrario, lo disminuyó y no aprovechó la oportunidad que se le dio. Por el nivel que traen estos jugadores, me parece que Peralta queda de más. Creo que lo mejor es que pueda quedar fuera del Monterrey o que vaya a jugar a Primera A”, indicó.