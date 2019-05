Cruz Azul podría cerrar el fichaje de 'Pol' Fernández este mismo fin de semana, aseguró su agente

"Cruz Azul nos gusta, es un desafío enorme porque es un club grande en México, sabemos que hace mucho que no campeona y eso un desafío personal para él ", apuntó en entrevista para Esto.

Además, aseguró que hace un año también existió la posibilidad de llegar a la Liga MX con Santos Laguna, sin embargo, no se dieron las condiciones para que se llevara a cabo la transacción.

"En un momento hubo interés de Santos, pero en ese momento no veíamos tan oportuno ir a México, por ahí no se llegó a un acuerdo tampoco, entonces no pudimos ir a México, pero hoy estamos más cerca de concretarlo", agregó.