¿Apelando a Salah? Cruz Azul pide "no rendirse nunca" como el egipcio

Un nuevo capítulo del Clásico Joven se vivirá este domingo a las 19:00 ET en el Estadio Azteca , cuando Cruz Azul reciba administrativamente al América en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2019.

Para este segundo duelo, los cementeros llegan con una desventaja de 3-1, sin embargo, saben que la posibilidad de remontar está latente y publicaron una imagen en sus redes sociales con la frase " Never Give Up ", es decir, "Nunca te rindas". El mensaje de motivación se puede leer sobre una fotografía que incluye a Milton Caraglio, Edgar Méndez, Yoshimar Yotún y Jontahan Rodríguez.

Posiblemente, la publicación esté inspirada en la serie entre Liverpool y Barcelona recién finalizada correspondiente a las Semifinales de la UEFA Champions League, en la cual el equipo inglés logró reponerse de un 3-0 derrotando al conjunto culé 4-0 en el juego de vuelta. En ese partido, los 'reds' no pudieron contar con su estrella, Mohamed Salah, quien acompañó a sus compañeros portando una camiseta con la frase "Never Give Up".