Cruz Azul no contempla sede alterna al Estadio Azteca para disputar la Liguilla

Cruz Azul hizo del Estadio Azteca su casa durante el Apertura 2018 y no pretende cambiar de planes para la Liguilla, menos aún cuando ya se están atendiendo los problemas presentados en el césped del Coloso de Santa Úrsula.

“Hay un tramo bastante grande del terreno de juego que va a ser reemplazado y va a haber la oportunidad de pisar la cancha antes de que se inicie la Liguilla ... No hay más tiempo que esta semana para que nos den la certeza de que está en buenas condiciones, que el balón corra perfecto, que haya menos riesgo para los jugadores", expresó el directivo.

A diferencia de América, quien cambió de estadio para disputar la última jornada del torneo , Cruz Azul no tiene en mente hacerlo para los Cuartos de Final, ya que su antigua casa, el Estadio Azul , ya no es opción para disputar ningún juego oficial.

“Yo creo que no está en condiciones para poder albergarlo y no hablamos de la tribuna sino de otro tipo de compromisos como son los patrocinios. Llevamos una excelente relación con la familia Cossío, pero no se tiene contemplado”, comentó.