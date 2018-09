¡Copión del ‘Tuca’! Caixinha batea al Tri y se queja de la mala organización en la Liga MX

Parece una papa caliente que todo mundo se niega a tomar, la actualidad de la Selección Mexicana no es del agrado de muchos entrenadores, ya Ricardo Ferretti enfatizó varias veces su deseo de no seguir más allá de su interinato, voz a la que se sumó la de Pedro Caixinha, técnico que tiene al Cruz Azul en lo más alto de la tabla, pero que no se deslumbra por llegar al Tri.