¡Con la mira en el título! León derrotó a Xolos y demostró porque es el mejor equipo del torneo

Esta fiera no sufre del virus del líder, no tambalea, se muestra fuerte, vertiginosa, por ello el León volvió a derrotar 2-1 a Xolos (5-2 global) y se apuntala a las semifinales como uno de los grandes favoritos al título, de poco importa que ya esté Tigres o que escuadras del poderío de Monterrey, Cruz Azul o América se puedan apuntalar… La Fiera no le teme a nadie.