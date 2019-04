Con Jaime Urdiales y Enrique Meza a la cabeza, Veracruz prepara su reestructuración

Urdiales fue Presidente de Rayados de Monterrey durante la mayor época de bonanza de tal escuadra, cuando ganaron dos títulos de liga con Víctor Manuel Vucetich y aunque Meza no ha tenido experiencia como directivo, han decidido darle la confianza por su amplio conocimiento deportivo.

"Aunque no le guste a muchos, pagar los 120 millones (6.25 millones de dólares) a mí me conviene. Como empresario, me conviene invertir, quedarme en primera y empezar desde cero", agregó.