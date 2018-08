Con estas medidas, aún puede haber tiempo para Chivas

Penúltimo lugar general por segundo torneo consecutivo, un punto de doce posibles, una sola victoria en los últimos 19 encuentros de Liga disputados en casa y un enorme agradecimiento a la Femexfut por suspender el descenso dos años porque si existiera, Chivas iniciaría la temporada 2019-2020 como último en el cociente. Esta es la realidad del Guadalajara, resultado de una serie de decisiones que no han sido acertadas .

La crisis viene desde el tema financiero. Jorge Vergara, propietario de Grupo Omnilife-Chivas, se encuentra en juicio con su ex esposa, Angélica Fuentes, algo que no le ha permitido estar al 100% concentrado en sus empresas. Para sanar las finanzas del equipo, se ha desarmado al plantel que consiguió ‘el doblete ’, lo que motivó a Matías Almeyda , el mejor DT en la historia del Guadalajara para gran parte de la afición, a dar un paso al costado.

La defensa es el talón de Aquiles del plantel y convencer a Alanís de volver, al menos 6 meses, ayudaría mucho a reforzar la zaga del equipo, porque buscando soluciones podrían adelantarse procesos en fuerzas básicas, otra de las medidas a tomar, no echar mano de futbolistas que no están listos para Primera División, no hacerlo y utilizar a jugadores aún en formación podría resultar contraproducente.