Con el ‘No’ del 'Tuca' al Tri, la selección mexicana debe ser para Matías Almeyda

Esto no era un ‘bomberazo’ como sí lo fue aquel partido ante Estados Unidos cuando la Federación decidió correr a Miguel Herrera. Ricardo Ferretti conoce como nadie el fútbol mexicano y difícilmente tolerará las complicaciones que da el dirigir al Tri. Para un hombre como el ‘Tuca’, México como selección no es un plato que desee comerse.

No hay más que Matías Almeyda. Y no, no es una opción a elegir porque no queda de otra. Es decir, no es despectivo ni ‘segundón’ elegirlo. Al contrario. Al menos por estilo y por propuesta, la llegada del ‘Pelado’ es más atractivo que el fútbol defensivo del Tuca.