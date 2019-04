Con el descenso definido, la Liga MX ajustó horarios de la Fecha 17

La Liga MX dio a conocer que Veracruz vs América, Atlas vs Monterrey y Toluca vs Lobos ya no serán jugados el sábado 4 de mayo, como originalmente estaban agendados.

Por reglamento, los cuatro equipos involucrados en el tema del descenso, es decir, Veracruz, Lobos, Querétaro y Puebla, debían jugar la última fecha simultaneamente, no obstante, con el tema ya resuelto en contra del Tiburón, la liga permitió que dos de los cuatro juegos programados para el sábado 4 de mayo a las 22:00 ET, fueran recalendarizados.

El cojunto 'escualo' ahora recibirá al América el viernes 3 a las a las 22:00 ET, mientras que Lobos visitará al Toluca el domingo 5 a las 13:00 ET. Atlas tenía programado despedirse del torneo el viernes en el Jalisco, pero cambió su encuentro para el domingo a las 17:00 ET.