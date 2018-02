Cómo ver Guadalajara vs Pachuca en vivo, por la Liga MX este 17 de Febrero 2018

Este 16 de febrero juegan Guadalajara y Pachuca en vivo en el Estadio AKRON, partido correspondiente a la jornada 8 de Liga MX, y que será transmitido EN VIVO por Univisión Deportes Network. Ver partido en vivo.

Los canales de televisión en los que podrá disfrutar el encuentro entre los de la Guadalajara y Pachuca en vivo se puede seguir en televisión abierta y en sistemas de cable que tengan el canal TDN. Para Estados Unidos la opción es Univisión Deportes.



Complemento de la Jornada 8:

Monarcas vs Lobos BUAP

Cruz Azul vs Puebla

Tigres vs Atlas

León vs Querétaro

Tijuana vs Pumas UNAM

Necaxa vs Monterrey

Toluca vs Santos Laguna

veracruz vs América