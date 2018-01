Cómo ver Cruz Azul vs. León en vivo, por la Liga MX

Este 20 de enero juegan Cruz Azul y León en vivo en el Estadio Azul, partido correspondiente a la jornada 3 de Liga MX, y que será transmitido EN VIVO por Univisión Deportes Network. Ver partido en vivo.

Cruz Azul viene de ganar frente a Chivas, 3-1 de visitante en el Estadio Akron, mientras que León hizo lo mismo con Toluca, por misma diferencia de local. En esta oportunidad, los Cementeros buscan consolidarse en el clausura.





Los canales de televisión en los que podrá disfrutar el encuentro entre Cementeros y Esmeraldas en vivo se puede seguir en televisión abierta y en sistemas de cable que tengan el canal TDN. Para Estados Unidos la opción es Univisión Deportes.

Complemento de la Jornada 3:

Puebla vs Veracruz

Querétaro vs Tigres

Atlas vs Toluca

Monterrey vs Tijuana

Pachuca vs Lobos BUAP

Necaxa vs Chivas

Pumas vs América

Santos vs Morelia