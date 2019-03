Comisión Disciplinaria abre investigación a Miguel Herrera

"Que no salga Arturo Brizio a decir que tenia razón, tienen la televisión ahí, ya no hay modo de equivocarse. No me pueden salir a decir que se equivocaron en contra nuestra. Al América no lo ayuda nadie. Hace cuatro días salieron a decir que yo tenía razón, pero eso no me sirve a mí", expresó Herrera tras el empate 2-2 ante Morelia.