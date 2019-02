¿Comienza a despedirse? Cristante publica enigmático mensaje sobre su futuro en redes

La derrota de 4-0 ante el Santos dejó el puesto de Hernán Cristante tambaleándose. El técnico del Toluca suma seis partidos sin ganar, es el lugar 15 de la tabla con sólo siete puntos, sabe que la guillotina está muy cerca, su futuro ya no está en sus manos pese a ser una leyenda viviente de la institución. El legado de sus títulos como jugador ha sido engullido por la voracidad de los números.

“Sin dudas el responsable de este presente soy yo, mi renuncia siempre estuvo sobre la mesa desde el día que me dijeron el equipo es tuyo. Pero nunca bajo los brazos es mi condición natural, así he sido siempre, no puedo darles el ejemplo a mis hijas de dejar lo que aman solo por un mal momento o traspiés que la vida pone”, publicó Hernán en su cuenta de Instagram.