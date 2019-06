Claro y muy contundente: Ricardo Peláez niega que Djaniny jugará en Cruz Azul

Peláez fue muy claro y contundente rechazando cualquier opción para que el caboverdiano juegue para los celestes: “Djaniny no viene a Cruz Azul” .



"Hasta que no lo hagamos oficial, nada será cierto. Pueden llegar uno o dos refuerzos más. (Juan) Escobar estará en Copa América, pero me gusta que los refuerzos lleguen a tiempo. No quiero hablar de más, la institución hará oficial la llegada de jugadores cuando sea el momento".