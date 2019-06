Chicharito descartó regresar a la Liga MX

A través de una conversación con sus seguidores en Twitter, Javier Hernández tocó varios puntos acerca de su carrera. El más destacado, su rotundo "no" a volver a la Liga MX, en un corto o mediano plazo. De igual forma habló acerca de su ausencia a la Copa Oro 2019.

A pregunta expresa sobre en cuánto tiempo planea regresar al fútbol mexicano, Chicharito fue tajante al señalar que " No lo veo ni a corto ni a mediano plazo la verdad… abrazo!! (sic)", sin dar mayores explicaciones. Mismas que sí dio sobre no ser convocado para el certamen veraniego.

El delantero que milita en la Premier League con el West Ham señaló que su exclusión de la lista preliminar al torneo de la Concacaf se debió a un acuerdo mutuo que tuvo con Gerardo Martino. De acuerdo a sus palabras, ambos coincidieron en que era lo mejor para él y la selección mexicana en este momento, y aseguró, que eso no significa que ya no sienta orgullo por representar al Tri.

“¿Y qué sucede si en mi situación (y creo que en la situación de los que no están en la selección ahora mismo también) sigo (siguen) sintiendo el orgullo deportivo y moral de poder representar a mi país aunque, por acuerdo mutuo, no me hayan convocado a la copa oro? (sic)”, escribió el mexicano al ser señalado de poner pretextos a la convocatoria del 'Tata' Martino.