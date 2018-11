'Chaco' Giménez en su despedida del futbol aceptó: "Me voy con un sabor agridulce"

"El sentir es agridulce, quería calificar, quería ayudar al Pachuca a calificar, no se pudo dar, pero me voy en paz, estoy muy feliz a pesar de la derrota del club, la derrota de no poder entrar a la Liguilla, con tranquilidad y felicidad de haber cerrado mi etapa como futbolista de la manera en que lo hice y agradecido", señaló al finalizar el juego.

Asimismo, agaredeció a los Tuzos por todo lo que vivió en el club y por haber adoptado la nacional mexicana: "Pachuca me abrió las puertas, me adoró, me quiso mucho. Tengo que estar feliz y tranquilo; la gente siempre me apoyó, creyó en mí y estoy muy orgulloso de ser mexicano también".