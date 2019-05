Carlos Salcido seguiría con Veracruz.... ¿hasta en el Ascenso MX?

El defensa mexicano Carlos Salcido señaló este martes que no se arrepiente de haber llegado al Veracruz, pues fue una decisión de él; además, se siente comprometido con los Tiburones Rojos, con los que no tiene problema en continuar con ellos pese a que existe la posibilidad de disputar el siguiente torneo en el Ascenso MX, aunque admite no sabe qué será del futuro del club.

“Tengo contrato hasta diciembre pero no me preocupa. Yo estoy acá para ayudar al equipo, ayudar a Fidel, vine con Siboldi y si quiero seguir estoy contento aquí, me han tratado muy bien a mí y a mi familia con la situación, pero en este momento no sé si vaya a seguir el equipo. No sé qué va a pasar, pero de mi parte estoy acá, no tengo ningún problema. Agradezco a la gente y al puerto las muestras de cariño y nada más.

“No me arrepiento de nada, estoy muy agradecido con Siboldi y me invitó a esta aventura, pero no estoy arrepentido de nada, les agradezco por este aprendizaje, por estar acá, por todavía a mi edad estar jugando y disfrutando una cancha de fútbol, quiero disfrutarlo porque mañana se termina la etapa de futbolista y después se extraña, entonces ahorita estoy tranquilo, disfrutando y lo demás son estadísticas”.



Además, Salcido señaló que si bien con ganar el último partido del torneo regular del Clausura 2019 no evita un mal ciclo futbolístico y tampoco el descenso, sí significaría regalar un poco de alegría a la afición, sobre todo si el rival es el América.