Carlos Salcedo, sorprendido por ganar un título "tan rápido"

"Les agradezco, porque siempre dije que quería salir campeón con el equipo y tan rápido que se da. Doy gracias a la directiva que confió en mí. Al Tuca, por todo lo que ha hecho por mí, que no se me ha olvidado. Esto es algo que nunca se me va a olvidar y esto es un poquito de lo mucho que me ha brindado en los últimos seis meses", finalizó.