Carlos Salcedo quiere pelear por campeonatos con Tigres y llegar al Mundial de Clubes

"Creí que era la mejor oportunidad para mi regresar a mi país y a veces es triste ver que en México nosotros mismos nos damos. Me tocó ver que entre los alemanes e italianos se apoyan unos con otros, en México parece que no es así", aseguró en exclusiva para Univisión Deportes

"Uno nunca puede saber hacia donde va, hoy vivo estos seis meses primero y en seis meses seguir aquí o no sé qué me deparé, porque el fútbol es así. Yo me hacia en Eintracht hasta el 2022 y ve dónde estoy ahora. Siempre disfruto el día a día y siempre viendo metas a plazos a los que yo puedo llegar. Es seguro que estoy de aquí a Junio", confesó el defensa central.