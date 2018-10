Carlos Hermosillo fue lapidario con el ariete de Chivas: “Pulido es la farsa más grande”

“Pulido es la farsa más grande que yo he visto y no es centro delantero para mí; como cuando empezó a jugar con Tigres y después se fue. Él venía de atrás, que me parece es donde funciona”, indicó el ‘Grandote de Cerro Azul’ en declaraciones a ESPN.

Además destacó la labor de Jiménez con el Wolverhampton de la Premier League: “Me parece uno de los mejores centro delanteros que tiene México; está teniendo continuidad y debe tener mayor gol. En un futuro no muy lejano vamos a tener una selección de naturalizados y no duden que pudiera ser en Qatar. Me parece un absurdo terrible que siendo tantos millones de habitantes, no podamos trabajar con los jóvenes”, sentenció.