Carlos González no irá a Cruz Azul; ‘Cata’ Domínguez no sale

“Por el ‘Cata’ Domínguez tengo muchos ofrecimientos, muchos, pero no se va.

“Pocos defensas conozco, y te los cuento con la mano, que jueguen cinco posiciones como él, y lo digo públicamente para que ya ni me hablen. Chuy (Corona) tampoco sale, es el mejor portero mexicano que hay en la actualidad y estoy contento con ellos”, manifestó el directivo.

“Ya no hay posibilidades (de Carlos González). Sí hablé con Rodrigo (Ares de Parga) , se habló el tema, es un buen jugador, pero no está en venta, aunque sí se buscó”, refirió.

"Firmados sí (estarán los refuerzos antes de que arranque la pretemporada), ahí lo vamos a poner en Twitter con la carita del jugador. No vamos a poner “Bienvenido Giovanni Dos Santos” porque no es cierto, van a llegar antes de que empiece el torneo, prefiero que no lleguen a que lo hagan con el torneo ya iniciado", explicó.