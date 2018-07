Cardozo y Caixinha, los dos entrenadores que arrancan con más presión en el Apertura 2018

Sin embargo, el Rebaño se desprendió de varias piezas importantes de su plantel tras su título en la Concacaf Liga de Campeones, ya que jugadores como Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís y Rodolfo Pizarro, entre otros, dejaron el club. Para colmo, los refuerzos que llegaron no fueron muchos y no parecen ser suficientes para encarar todos los retos que tiene Chivas, aunque eso no evitará que a Cardozo se le compare con el exitoso Almeyda.