Cardozo, orgulloso de su equipo, a pesar de la derrota

La derrota ante Santos no solo representó el haber perdido el invicto para Chivas , sino dejar ir el superliderato a manos de Rayados ; sin embargo, el estratega de los rojiblancos aseguró sentirse orgulloso por el accionar de su equipo.

"No vamos a dejar de pelear el campeonato porque perdimos este juego, yo estoy convencido de que Chivas peleó hasta el final, eso me hace sentirme orgulloso de mis jugadores, no queríamos perder, hay que felicitar al rival, a veces así pasa, te llegan una vez y te hacen el gol, hay que aceptar la derrota", apuntó.