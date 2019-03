Cardozo es contundente: "No estamos a la altura de Chivas"

José Saturnino Cardozo , técnico de Chivas , aseguró que el actual plantel de Guadalajara debe estar avergonzado por jugar sin idea y no tener fútbol, del cuál, él asume toda la responsabilidad.

"El equipo no funcionó con Chofis o sin Chofis, buscamos profundizar más con Ronaldo Cisneros y tener peso en el área con Chuy (Godínez). El equipo no jugó bien, sin idea, no tuvo orden para defender, asumo la responsabilidad sin menospreciar al rival. Ellos aprovecharon bastante bien los errores que cometimos nosotros, sobre todo infantiles", aseguró el estratega paraguayo.