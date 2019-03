Cardozo, de la situación que vive Chivas: “Es una alerta para todos”

“Perder un Clásico desestabiliza a cualquiera , perder dos más todavía; pero no debemos dejar de trabajar y creer en nosotros, lograr el objetivo. Faltan 18 puntos , yo no te puedo hablar de crisis, cuando podemos lograr el objetivo”, reconoció el técnico paraguayo.



Por ahora, en Chivas no piensan en otra cosa que no sea el torneo de nuestro país. Saben que se viene la Champions Cup 2019, pero ahora no hay cabeza para eso.