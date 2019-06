Capello le dio palo a los equipos ingleses: “Están acostumbrados a no entrenar y solo jugar”

“No, no me gustó. Me gustaron las Semifinales, ha sido un futbol fantástico, una calidad impresionante. Yo conozco a los ingleses, están acostumbrados a no entrenar, están acostumbrados a ahogar partidos y nada más. Se quedaron (sin entrenar) tres semanas, es mucho tiempo. Jugaron con mucho miedo, sin velocidad, sacando balones, cosa que no habían hecho en Champions ni en el campeonato inglés. Me aburrió bastante”, dijo.