Caixinha tras su altercado con la prensa: “Me pasé de la cabeza, pero tuvieron mala leche”

“Intento ser muy cordial, pero tengo mis principios. Cuando veo que hay situaciones que son de mala leche, como entendí en ese momento, pero no tiene nada que ver con romper una relación porque fue un caso muy puntual y hay que saberlo manejar. En ese momento me pareció de muy mala leche todo ese tema, más cuando el jugador sufrió una lesión de esa gravedad”, indicó.

“Estoy aquí para defender a la institución, en un año que estoy acá es la primera vez que me pasé de la cabeza en ese sentido, hay que tener ese control, pero si hay algo que no tolero es la mala leche, esa falta de ética en relación a los principios que cada uno defiende. Sí me pase, pero con mala leche no lidio nada”, sentenció el portugués.