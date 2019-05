Caixinha, optimista: “Vamos perdiendo pero esto no se ha terminado; estamos vivos"

Con un semblante serio tras la derrota de Cruz Azul 3-1 contra las Águilas del América en el arranque de la Liguilla, Pedro Caixinha atendió a los medios de comunicación con un mensaje claro: ‘Esto todavía no se acaba, estamos vivos en la eliminatoria’.

“Creo que estamos en (el) entretiempo (de la eliminatoria), estamos perdiendo, tenemos eso muy claro, pero sabemos que todavía no terminó”, dijo de forma escueta el timonel celeste.

Cuestionado por la primera jugada donde Marchesín atropelló a Orbelín Pineda y luego se llevó por delante a Édgar Méndez y no se marcó penal, el técnico del Cruz Azul no le dio importancia a que no se utilizara el VAR para revisar la acción, y recordó que poco después se pusieron en ventaja, aunque la dejaron ir muy rápido.

“El hubiera no existe en el fútbol. No voy a entrar por ese tipo de situaciones, nunca lo hice, no voy a hacerlo ahora. Poco tiempo después marcaste tu gol y estabas por delante. Lo que es importante ahora es que estamos perdiendo, falta todavía un partido y esto no está terminado”.

Sobre el funcionamiento de sus pupilos desde el arranque del duelo de Cuartos de Final, el estratega portugués dijo que Cruz Azul salió agresivo y apretó al rival, pero las desatenciones le costaron caro, pues no solo les empataron pronto, si no que recibieron gol antes del descanso.

“Sin duda el equipo ha entrado muy bien al partido, fuerte, con ese carácter y esa personalidad de querer hacer las cosas y que pasaran como tu quisieras. Creo que haber sufrido (el gol) seis minutos después, es algo que no es muy bueno. Estuvimos mete y mete, no puedes dejarlos reaccionar. Sufriste el empate cinco minutos después, y después casi en el final del primer tiempo tienes ese gol en el que Marchesín tarda casi dos minutos para poner el balón, nadie le ha dicho nada, pero no puedes estar tan lejos de la marca en una reposición del balón”, señaló.

Caixinha enfatizó que la baja por lesión de Orbelín le afectó a su equipo por la diferencia de estilo de juego entre el volante mexicano y el extremo uruguayo ‘Cabecita’ Rodríguez que entró en su relevo, pues Pineda tiene mejor manejo de pelota y recuperación en mitad del campo.

“Hay circunstancias que cambian el partido, como que a los cinco minutos haces un cambio, metiendo a Jona (Rodríguez), que es un grandísimo jugador pero con diferentes condiciones. Orbe es un jugador que te participa como si fuera el cuarto elemento de la media cancha, pero también tiene llegada de calidad y de sorpresa desde atrás. Tuvimos que jugar con dos jugadores que son mucho más verticales que no pueden tener mucha retención del balón y no nos ha dado resultado”, admitió el estratega de La Máquina.

El técnico de Cruz Azul consideró que el juego de ida fue más equilibrado de lo que refleja el marcador, solo que el América supo ser contundente con sus ocasiones y los superó adelante.

“Creo que es parejo el primer juego, en términos de llegadas, en términos del resultado, incluso pudo ser un 2-2 porque ellos tienen un autogol de Igor (Lichnovsky) en ese saque de esquina, y después anotan en la segunda vez que llegan. En entretiempo intentamos corregir instancias y tardamos un poquito en acomodar el campo, queríamos dar presencia en media cancha”.

Para finalizar, Caixinha remató diciendo que aunque la ventaja azulcrema es importante, el juego sigue abierto y con posibilidades para que los Cementeros avancen a las Semifinales.

“El tercer gol no lo defendimos de la mejor manera, pudimos haber hecho mucho más y a partir de ahí fue un juego mucho más abierto, sin muchas ideas de nuestra parte, pero estamos vivos. Sí que es una diferencia considerable, son dos goles pero esto todavía no se termina”.