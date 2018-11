Caixinha lo dejó claro, prefiere Cruz Azul sobre la Selección Mexicana

El combinado nacional de México aún no tiene entrenador, después de los rumores que indican que la posibilidad de Gerardo Martino se ha enfriado , el nombre del portugués ha sonado como uno de los posibles candidatos al banquillo 'azteca', sin embargo, en conferencia de prensa, Pedro Caixinha , DT de Cruz Azul , fue claro sobre sus deseos y aseguró que no le interesa la Selección Mexicana , al menos en este momento, pues tiene metas que cumplir con 'los celestes'.

" Yo quiero estar aquí mucho tiempo, ese es mi enfoque. Ya lo he dicho anteriormente, porque no se me hace muy ético que personas que están en una institución estén hablando en otra institución o en Selección. Yo no soy así, yo vivo el momento, el aquí y ahora para mí es que se prolongue lo más posible (estar en Cruz Azul), estoy encantando de estar en esta institución, aquí están mis objetivos y no tengo ningun preocupación en relación al futuro. A la Selección, no mucho gracias".