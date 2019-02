Bruno Marioni: "En mis convicciones no hubiera estado ir al América"

La identidad que Bruno Marioni siente con Pumas está por encima de cualquier decisión que pudiera haber tomado en el pasado. Si bien el actual timonel auriazul no juzga las decisiones de otros, sí asegura que por su mente no hubiera pasado el fichar con América, uno de los máximos rivales de su equipo.

“Uno a veces hace declaraciones populistas; todos en algún momento todos lo hemos hecho. Aunque me ha tocado estar en varios equipos, nunca he ido con los rivales. Me he identificado con la pasión de la gente y eso es muy difícil para mí traicionarlo y en mis convicciones no hubiera estado en ir al América", señaló en entrevista con ESPN y en referencia al reciente fichaje de Nicolás Castillo con las Águilas.