Brian Fernández no piensa en el dinero de la MLS, sino en jugar fútbol

Cuestionado sobre la oferta económica que representa el interés de los Timbers y si esta definiría su postura para dejar la Liga MX, el exjugador de Racing Club dejó en claro que su principal interés no está en lo económico, sino en lo deportivo.

"La plata nunca me hizo feliz, así que yo estoy tranquilo con poder seguir jugando fútbol. El dinero a mí no me importa", señaló el albiceleste.