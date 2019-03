Barovero y Maxi Meza confiados que Monterrey se mantendrá arriba para salir campeón

Además, estableció que no tiene prisa por demostrar su capacidad en este equipo porque en su primer torneo , va atravesando un proceso de adaptación.

"Como me costó en Independiente el tema de la adaptación cuando pase de Gimansia, así me viene pasando ahora, una vez que termine ese momento sé que me irá bien como en mi anterior equipo", dijo Meza en conferencia de prensa.