Avilés Hurtado sobre el penal fallado en la final y aceptó haber llorado en el vestidor

"Fue un momento bastante duro, pero son situaciones que tienes que afrontar de la mejor manera", comentó el colombiano en entrevista con ABCnoticias, pero afirmó que con la afición todo está saldado, después de haber vivido semanas continuas de recibir silbidos cuando tocaba la pelota en su propio estadio, "Me encuentro aficionados de Rayados en la calle que me dicen ' animo, así es el futbol '".

Hurtado, describió el difícil ambiente que hubo en el vestidor de 'La Pandilla' al finalizar el encuentro: "Era una tristeza que abunda, no solo en mí, sino en todo el grupo. El vestidor era un mar de lágrimas. La primera persona con la que me abrace fue con 'el Turco' (Mohamed), empezamos a llorar y me dio ánimo".