Atlas confía en meterse en la liguilla del Clausura 2019

Andrade aceptó que el equipo está consciente de que entrar a la liguilla no es suficiente para borrar los malos torneos que el Atlas ha tenido en los últimos años y lo han mantenido en los últimos lugares de la clasificación.



"No es un problema que venga cuatro torneos atrás, viene de 67 años que el equipo no es campeón; no creo que la hinchada vaya a conformarse con que el equipo entre a liguilla porque va a ser lo mismo. Quieren un equipo, un Atlas campeón y para construir ese equipo se necesitan muchos factores", aseguró Andrade.