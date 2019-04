Así es el panorama para la liguilla del Clausura 2019

Sin embargo, con un punto más asegura su pase a la liguilla. No podría alcanzar a León y Tigres en el primer y segundo puesto, pero sí desbancar a Rayados si hay alguna combinación de resultados.

Con 21 puntos, se ubica en el décimo sitio de la tabla. No depende de sí mismo pues requiere de ganar sus dos encuentros restantes, o al menos, cuatro y que rivales directos como América o Puebla no ganen un solo partido.

Obligados a ganar seis puntos y que Necaxa-Pachuca no sumen dos puntos, así como América y Puebla no obtengan cuatro puntos.

Complicado, más no imposible. Aunque debe haber mucha suerte para que se metan.

Tienen que ganar sus dos partidos, llegar a 25 puntos, donde requiere que Necaxa y Pachuca pierdan con la mayor goleada posible. Luego, que América no venza a Veracruz en la fecha 17 y que Puebla no haga dos triunfos, que Tijuana no sume cuatro unidades, Toluca seis y mismo caso que Lobos.