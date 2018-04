Árbitro que denuncia haber recibido insultos raciales espera llevar caso a Concacaf y FIFA

El mexicano Adalid Maganda dice estar resignado a no volver a las canchas porque "sufriría muchas represalias" .

El árbitro mexicano Adalid Maganda, originario de un poblado de afrodescendientes del sureño estado de Guerrero, denunció haber sido despedido por motivos raciales y acusó al presidente de la Comisión de Arbitraje del fútbol profesional, Arturo Brizio, de llamarlo "pinche negro".

Maganda, de 34 años y quien pita profesionalmente desde 2015, aseguró que en este 2018 ha tenido escasa participación en la primera y segunda divisiones y cuando pidió una explicación a autoridades arbitrales de la Federación Mexicana de Fútbol recibió insultos raciales.

"Cuando les fui a pedir una audiencia sobre mi situación hace unos 20 días, sobre por qué no había tenido participación en la liga MX o en la de ascenso, Brizio me dijo '¿tú qué quieres pinche negro?'. Esto es un caso de racismo", aseguró Maganda.



Brizio dijo que el caso Maganda es un "tema deportivo absolutamente" y que la semana pasada se notificó a una docena de árbitros que ya no se requerirían sus servicios como silbantes y que tenían derecho a una compensación económica, la cual, sostuvo, han aceptado la mayoría.

"No es agradable que a uno lo acusen de racismo. Lo niego absolutamente como persona y como presidente de la Comisión. Adalid es muy buen chavo, pero es un tema de rendimiento, no de filias o fobias", dijo el presidente de la Comisión.

Como fallas de Maganda, destacó sobre todo un bajo rendimiento y que reprobó un examen físico que se realiza trimestralmente a los jueces.

"Cierto, reprobé en enero una prueba de rendimiento porque me lesioné, pero te dan un mes para repetirla y en febrero la pasé", dijo de su lado Maganda.



Racismo en el fútbol europeo: Guardado sufrió de un mal que golpea al deporte Andrés Guardado fue llamado sudaca por un rival de Eibar como forma de insulto racista, algo que en el Viejo Continente se ha convertido en una de las grandes amenazas para el deporte. Foto: AP | Univision 0 Compartir El camerunés Samuel Eto'o también sufrió agresiones en la Liga de España, aunque fue por parte del público de Zaragoza. Cada vez que tomaba el balón, en La Romareda hacían sonidos de simio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El vergonzoso hecho se presentó en el partido de la temporada 2005-2006 y generó gran indignación. El jugador incluso amenazó con abandonar el terreno. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El castigo se dio en la cancha con el triunfo de visitante del Barcelona 0-2 contra el equipo que tuvo un sector muy racista. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Años después, otro jugador del Barcelona fue víctima de racismo. En 2014, a Dani Alves le lanzaron un plátano desde la tribuna del Villarreal en un partido de Liga de España. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El brasileño reaccionó tomando la fruta, en la que hacían referencia a que es un mono, y la mordió. Barcelona volvió a castigar ese racismo con triunfo 3-2 de visitante. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El gesto de lanzar plátanos para hacer ver a alguien de raza negra como un simio no es exclusivo de España y en un partido entre Atalanta y Milán sucedió algo similar. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Algunos jugadores reaccionaron de inmediato con el público pidiendo respeto en medio de la competencia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sin embargo, esas agresiones son una expresa muestra de odio. Por esa razón, la UEFA y la FIFA ahora emiten sanciones muy fuertes para evitar que se repitan. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y es que incluso, el racismo aparece como manera de recriminación de los hinchas a los jugadores de su propio equipo, como sucedió en la Eurocopa de 2012 en Inglaterra. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ashley Young y Ashley Cole erraron en la tanda de penaltis de cuartos de final contra Italia, lo que al final costó la eliminación. En redes fueron duramente insultados a través del racismo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar del odio racista, los jugadores recibieron el respaldo y apoyo de sus compañeros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro momento muy penoso en la cancha sucedió cuando el uruguayo Luis Suárez tuvo gestos racistas contra el francés Patrick Evra en 2012 al advertirle que lo golpeaba porque era negro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Eso generó una sanción de 40 mil libras esterlinas y ocho juegos para el jugador, que después incluso en un partido Liverpool contra Manchester United se negó a darle el saludo al francés. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aún así, las asperezas se fueron limando con el tiempo, el respeto creció y eso cerró las brechas del racismo, aquellas que Europa aún mantiene en las cancha y que espera erradicar. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

En defensa del árbitro destituido salió Edgardo Codesal, exjuez uruguayo naturalizado mexicano que fue directivo de la Comisión hasta enero de 2017.

"En nuestra etapa fue un árbitro que llevó partidos de mucha responsabilidad (...) Para mi tiene grandes condiciones de árbitro, físicamente es muy bueno, es mucho más fuerte que muchos", dijo Codesal.

Maganda dice estar resignado a no volver a las canchas porque "sufriría muchas represalias" y ahora su demanda principal es que Brizio y otros directivos de la Comisión de Arbitraje dejen su cargo.

De no hallar solución en la Federación, dice estar dispuesto a escalar su caso a la Concacaf y hasta la FIFA.

" Los directivos de la Federación hacen campañas contra la discriminación cuando el cáncer lo tienen ahí dentro", añade al referirse a los llamados para acabar con un polémico grito de "eh puto" de la tribuna contra el portero rival que le ha costado a México sanciones económicas en partidos internacionales por homofóbico.



publicidad

Racismo latente

Maganda sostiene que ya ha sido víctima de expresiones racistas, tanto de la tribuna como de vestidores. Hace un año, los jugadores del Pachuca hicieron "gemidos como de simio" al verlo en el vestidor, dijo.



Breve recuento de la carrera del central más exitoso en la historia de México Univision Deportes Network 0 Compartir

"Esa vez fue distinto, la Comisión Arbitral, que era presidida por Héctor González Iñárritu, me dio todo su respaldo. Cuando llegó Brizio (junio de 2017) supe que mi carrera estaba terminada porque el señor es un elitista", añadió.

En su vida cotidiana, asegura, también ha tenido un trato distinto por su color de piel, sobre todo por parte de autoridades que le piden documentos para demostrar su nacionalidad.

"Los mexicanos no creen que en México hay personas de color. Una vez unos policías federales me detuvieron en Acapulco y me pidieron cantar el himno nacional para demostrar que soy mexicano", dijo con tono irónico.

Maganda es originario de Huehuetán, en la costa de Guerrero y donde hay varias poblaciones de afrodescendientes que llegaron a México siglos atrás como esclavos y que se mezclaron con la población local.



Un estudio gubernamental de 2017 demostró que entre más claro el color de piel de los mexicanos, mayores oportunidades de educación y de obtener un trabajo mejor remunerado.

Wilner Metelus, Presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, dijo que ya ha contactado con Maganda para apoyarlo en su querella.

"Hay un gran problema de desconocimiento sobre los descendientes de africanos que llegaron a México en el siglo XVI, es un problema de educación y sí, hay racismo contra los afrodescendientes", lamentó Metelus, haitiano naturalizado mexicano desde 2005.