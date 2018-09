Antonio Mohamed confesó que en España cobra la mitad de lo que ganaba en México

"Cuando estaba pensando en descansar, me llegó una llamada del director deportivo del Celta (Felipe Miñambres). Me citó en Madrid y hasta allí fui. No esperaba que me conozcan tanto, pero el dueño (Carlos Mouriño) tiene empresas en México y las dudas que podía tener se despejaron”, destacó Mohamed al Diario Clarín de Argentina.