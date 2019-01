Antes de partir a Independiente, Cecilio Domínguez confirmó que se quiso ir del América

Cecilio Domínguez tomó el vuelo que lo llevó a su nuevo destino en Argentina, país en el que vestirá la playera del Independiente, pero antes de partir confirmó que fue él quien le pidió al técnico Miguel Herrera no seguir más en el América.

“ Sí, hablé con el profe y le comenté lo que yo quería. Terminé aceptando lo que ellos estaban pidiendo. Hoy día me marcho contento, pero a la vez me queda una espinita, quería hacer cosas más grandes aquí en el club pero no se pudo”, dijo el paraguayo.