Ángel Mena advirtió: “No vamos a cambiar nuestro estilo”

El ecuatoriano manifestó que no por tener la opción de hasta perder por un gol, siempre y cuando América no marque más de uno, cambiarán el estilo que ha caracterizado todo el torneo al equipo de Ignacio Ambriz.

“Siempre dije que esto era un equipo, me gusta hacer goles, estar en contacto con el arco, pero la verdad eso pasa a segundo plano porque para mí lo más importante es que el equipo gane. Si me toca marcar bien, si me toca asistir también. Acá ganamos todos, no solo Ángel Mena”, puntualizó.